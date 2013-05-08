Сьогодні розпочнеться збір-похід "Козацькими шляхами"

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, його учасники влаштовують активний відпочинок під гаслом «Ми творимо щастя своїми руками!» у рамках Року дитячої творчості в Україні.

Похід розпочнеться з урочистої лінійки пам’яті, присвяченої 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, яка відбудеться 8 травня у київському парку «Перемога» на майдані біля кургану «Безсмертя» о 9.00.

Понад 1200 учасників, серед яких скаути, волонтери, лідери шкільного і студентського самоврядування, а також делегати дитячих та молодіжних громадських організацій з усієї України п’яти днів мешкатимуть у наметовому таборі на березі річки Рось у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

Під час збору-походу всі охочі зможуть відвідати майстер-класи з гончарства, кераміки, різьблення, ковальства, оволодіти навичками створення птахівниць, екоторбинок, прикрас з фетру і плетення лози. Крім того, поціновувачі екстриму матимуть можливість спробувати власні сили у подоланні туристичних перешкод, спортивних ігор, плаванні на каяках, а також плазуванні скай-парком та на скеледромі.

Організаторами заходу виступили київський міський осередок всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України», Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки Державної служби молоді та спорту України та сприяння КМДА.