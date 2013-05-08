У справі про потрійне вбивство затримали підозрюваних

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Управління Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області, підозрювані були затримані на території сусідньої області.

За його інформацією, затримані - 22-річний раніше судимий житель Миколаєва і двоє безробітних віком 33 і 25 років, які також проживали в обласному центрі.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня у Миколаївській області правоохоронці затримали одного з підозрюваних у вбивстві трьох чоловіків віком 20-45 років, тіла яких раніше були виявлені на сміттєзвалищі в Миколаївському районі Миколаївської області. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілих настала в результаті насильницьких дій. Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили особи загиблих – всі вони виявилися жителями Миколаєва.

Слідчим відділом СУ УМВС відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.