Депутати хочуть переділити мисливські господарства радянської армії
Члени фракції Партії регіонів Олександр Кузьмук та Григорій Калетнік внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про правонаступництво майна колишнього Військово-мисливського товариства Збройних сил СРСР”.
Законопроектом передбачено визначити громадську організацію “Товариство військових мисливців та рибалок Збройних сил України” та її регіональні підрозділи, що набули статусу юридичних осіб, правонаступниками майна колишнього Військово-мисливського товариства Збройних сил СРСР, яке станом на 24 серпня 1991 року знаходилось на території України, та на день набрання чинності цим законодавчим актом не перебуватиме у власності інших осіб.
У прикінцевих положеннях до законопроекту зазначається, що Кабінет міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим документом має забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать йому, а також у тримісячний термін з дня набрання чинності має забезпечити передачу міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади майна колишнього Військово-мисливського товариства Збройних сил СРСР, що знаходиться в їхньому управлінні та користуванні, громадській організації “Товариство військових мисливців та рибалок Збройних сил України” і її регіональним підрозділам, що набули статусу юридичних осіб.
У пояснювальній записці до законопроекту ідеться, що відсутність законодавчого визначення правонаступництва “порушує права і законні інтереси військових мисливців та рибалок Збройних сил України, оскільки вищевказане майно набуто за рахунок сплачених ними протягом діяльності колишнього Військово-мисливського товариства Збройних сил СРСР із власних коштів внесків та пожертвувань”.
“Крім того, відсутність такого визначення призводить до виникнення певних колізій стосовно порядку користування вищезазначеним майном, що, в свою чергу, спричиняє виникнення низки судових спорів, за результатами розгляду яких виносяться суперечливі рішення”, - йдеться у пояснювальній записці.