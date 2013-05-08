Україна обмежила постачання до країн Митного союзу

Про це повідомляє прес-служба Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії.

«У зв'язку з виявленнями заборонених і шкідливих речовин у партіях тваринницької продукції підприємств України № 10-20-03 (Комплекс ТОВ «Агромарс») № 05-02-01Mt PM (ТОВ «Тавр-плюс»), ПрАТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «Елітекс», Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 02.05.2013 вводить тимчасові обмеження на поставки продукції зазначених підприємств до країн Митного союзу», - зазначається у повідомленні.

При цьому не повідомляється, які саме речовини виявлені у продукції українських підприємств.

Наголошується, що про скасування тимчасових обмежень буде повідомлено додатково.