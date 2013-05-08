Ціни на квартири в Києві (по районах)

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична Нерухомість».

У квітні у трьох районах Києва житло на вторинному ринку нерухомості подорожчало, а в семи районах ціни знизилися.

Зокрема, зросли ціни на квартири в Дарницькому (на 0,9%, до 11 811 грн/кв. м), Деснянському (на 0,2%, до 11 371 грн/кв. м) і Печерському (на 0,1%, до 23 625 грн/кв. м) районах Києва.

Зниження цін сталося у Голосіївському – на 0,6%, до 16 968 грн/кв. м, Дніпровському – на 0,9%, до 12 872 грн/кв. м, Оболонському – на 1,2%, до 16 802 грн/кв. м, Подільському – на 1,5%, до 15 714 грн/кв. м, Святошинському – на 0,4%, до 12 922 грн/кв. м, Солом’янському – на 0,1%, до 15 226 грн/кв. м, Шевченківському районах – на 0,2%, до 19606 грн/кв. м.

За даними порталу, у квітні трохи знизилися ціни лише на однокімнатні квартири – на 0,03%, до 15 142 грн/кв. м. Квартири великих площ подорожчали: двокімнатні – на 0,5%, до 16 662 грн/кв. м, трикімнатні, – на 0,4%, до 16 228 грн/кв. м, чотирикімнатні, – на 0,8%, до 17 750 грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир у квітні зменшилася на 0,3% щодо березня і становила 18 950 квартир. Обсяг пропозиції у загальній площі і грошовому вираженні зменшився відповідно на 1% і 0,4%.

У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі, – 39%. Квартири, розташовані на Лівому березі, становлять – 34% загальної кількості, у центрі Києва – 27%. Збільшення кількості квартир спостерігалося тільки у центрі Києва (на 3,3%).

У загальному обсязі 1-кімнатні квартири обіймають 23%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 35% і 4-кімнатні – 10%.

У звіті проаналізовано 18 950 квартир на вторинному ринку нерухомості Києва.

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Як повідомляв УНІАН, за даними «Столичної Нерухомості», середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва у березні 2013 року знизилася на 0,3% порівняно з лютим 2013 року - до 16 209 грн/кв. м.