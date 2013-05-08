Янукович скасував указ Ющенка

Про це йдеться в указі, розміщеному на офіційному сайті Президента.

«Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 29 вересня 2009 року № 775 «Про участь України у Багатонаціональній вертолітній ініціативі»», - зазначається в указі.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2009 року Президент України Віктор Ющенко підписав указ щодо приєднання України до Багатонаціональної вертолітної ініціативи.

Ющенко своїм указом утворив делегацію для участі у переговорах щодо укладення міжнародних договорів стосовно практичних аспектів участі України у Багатонаціональній вертолітній ініціативі.

В указі наголошувалося, що рішення приймається виходячи із зобов'язань України як держави - члена Організації Об'єднаних Націй, а також беручи до уваги стратегічну мету України, визначену Законом «Про основи національної безпеки України», - набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору. Також рішення приймається виходячи з того, що участь України у врегулюванні збройних конфліктів у світі відповідає інтересам підтримання міжнародного миру, стабільності і безпеки, національним інтересам держави та враховуючи спільну заяву Президента України та прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії від 15 травня 2008 року.

Багатонаціональна вертолітна ініціатива започаткована у березні 2008 року Великою Британією і Французькою Республікою та спрямована на вирішення проблеми недостатньої забезпеченості вертольотами міжнародних сил під егідою НАТО, ЄС та ООН.