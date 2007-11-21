Менше половини загиблих гірників були застраховані

Не всі гірники шахти ім. Засядька були застраховані.

Як пише газета «Дело» в номері від 21 листопада, менше половини шахтарів на шахті ім. Засядька добровільно застрахували своє життя у страховій компанії «Орадон».

Сума страхових виплат шахтарям залежатиме від кожного конкретного договору і складе від 2 до 20 тис. грн. Проте в «Орадоні» зізнаються, що страхові виплати сім`ям загиблих виплатять ще не скоро.

«Списків загиблих у мене немає, за прізвищами їх нам ніхто не дав. Крім списків потрібно, щоб були акти смерті і підтвердження, що це сталося на виробництві, і ще дуже багато документів», — сказав заступник директора компанії «Орадон» Анатолій ЗАДОРОЖНИЙ.

Разом з тим у страховій компанії запевнили, що, як тільки будуть готові всі документи, вони готові здійснити всі виплати. При цьому А.ЗАДОРОЖНИЙ відмовився назвати точну кількість застрахованих шахтарів, посилаючись на комерційну таємницю.

Не можуть сказати, скільки шахтарів добровільно застрахували своє життя і на самій шахті. «У нас ходять представники страхових компаній, страхують добровільно. Начальник ділянки пропонує людям, а самі шахтарі вирішують — треба їм чи не треба», — повідомили виданню в службі охорони праці.