Названі міста з найбільшим числом мільярдерів
В Москві проживає 64 людини зі статком понад мільярд доларів, по їх числу столиця Росії займає друге місце серед міст світу.
Про це свідчать дані рейтингу, складеного WealthInsight, передає Лента.ру. Перше місце в рейтингу дісталося Нью-Йорку. У місті проживає 70 мільярдерів.
У рейтингу наголошується, що в першу чергу мова йде про Манхеттен. У першу п'ятірку рейтингу також увійшли Лондон (54 мільярдера), Гонконг (40 осіб) і Пекін (29). Імена мільярдерів, які проживають в Москві, не називаються. За даними журналу CEO, в Росії налічується 131 доларовий мільярдер. Таким чином, більше половини з них проживають у столиці.
При цьому в рейтинг 20 найбільших за кількістю мультимільйонерів міст Москва не увійшла. Під мультимільйонерами WealthInsight розуміє людей зі статком понад 30 мільйонів доларів. Перше місце в такому рейтингу зайняв Лондон, в якому проживає 4224 мультимільйонера. Друге місце дісталося Токіо (3525), третє - Сінгапуру (3154). На четвертому місці опинився Нью-Йорк, в якому проживає 2929 багатіїв, а на п'ятому - Рим (945 мультимільйонерів).