Названі міста з найбільшим числом мільярдерів

Про це свідчать дані рейтингу, складеного WealthInsight, передає Лента.ру. Перше місце в рейтингу дісталося Нью-Йорку. У місті проживає 70 мільярдерів.

У рейтингу наголошується, що в першу чергу мова йде про Манхеттен. У першу п'ятірку рейтингу також увійшли Лондон (54 мільярдера), Гонконг (40 осіб) і Пекін (29). Імена мільярдерів, які проживають в Москві, не називаються. За даними журналу CEO, в Росії налічується 131 доларовий мільярдер. Таким чином, більше половини з них проживають у столиці.

При цьому в рейтинг 20 найбільших за кількістю мультимільйонерів міст Москва не увійшла. Під мультимільйонерами WealthInsight розуміє людей зі статком понад 30 мільйонів доларів. Перше місце в такому рейтингу зайняв Лондон, в якому проживає 4224 мультимільйонера. Друге місце дісталося Токіо (3525), третє - Сінгапуру (3154). На четвертому місці опинився Нью-Йорк, в якому проживає 2929 багатіїв, а на п'ятому - Рим (945 мультимільйонерів).