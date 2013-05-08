Нацбанк збільшив активи

Національний банк України в січні-березні 2013 року збільшив активи на 2,7% або на 10,6 млрд грн – до 409,577 млрд грн, йдеться в повідомленні НБУ, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» №82 за 8 травня.

Згідно з повідомленням, у структурі активів Нацбанку кошти і депозити в іноземній валюті знизилися в першому кварталі на 0,8% – до 60,054 млрд грн, цінні папери нерезидентів – зросли на 0,8%, до 130,45 млрд грн, авуари НБУ в спеціальних правах запозичення – зросли на 4,1%, до 76 млн грн. Монетарне золото зменшилося в січні-березні 2013 року на 2,4% – до 8,96 млрд грн, цінні папери України – збільшилися на 17,2% – до 122,577 млрд грн, кредити банкам та іншим позичальникам – скоротилися на 17,6% – до 53,593 млрд грн, внески в рахунок квоти МВФ – зменшилися на 2,5%, до 16,441 млрд грн.

Зобов`язання НБУ за звітний період зросли на 2,3% – до 339,725 млрд грн, зокрема банкноти й монети в обігу зросли на 1% – до 225,152 млрд грн, зобов`язання перед МВФ скоротилися на 12,92% – до 48,556 млрд грн.

Статутний капітал НБУ в 2012 році залишався на рівні 100 млн грн, власний капітал зріс на 4,4% – до 69,852 млрд грн, резерви переоцінки активів і зобов`язань – зменшилися на 0,15% – до 44,359 млрд грн, загальні та інші резерви зросли на 13,5%, – до 25,393 млрд грн.

Довідка УНІАН. Національний банк України в 2012 році скоротив активи на 5,85%.