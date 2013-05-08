Луценко: 9 травня може бути лише днем пам'яті і скорботи

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

На думку Луценка, травень вже звично стає місяцем спланованого розбрату в Україні. «Все логічно - влада розуміє, що може продовжити пограбування народу, лише розділяючи і цькуючи його різні групи», - сказав він.

«Мої два діди закінчили війну під рейхстагом. Рідні мого друга Тараса Стецьківа - воювали в УПА. Так склалися долі наших предків, так вони розуміли свій обов’язок боротьби зі злом за свою землю і свою сім’ю», - написав Луценко.

«Протиставляти їх вибір - значить продовжувати війну. Цього від нас і хочуть негідники, які перетворили 9 травня в день Сталіна», - наголосив він і закликаі припинити «ці політтанці на кістках жертв двох тоталітарних систем - ГУЛАГу і Освенціма».

«Час скинути бруд брехні імперського агітпропу, яким забивають голови українців трубадури «совка». Достатньо просто переглянути своєрідний політичний подвиг каналу «Україна» - документальний фільм «1941», і усвідомити, що 9 травня може бути лише днем пам’яті і скорботи. Це, до речі, - рішення ООН», – наголосив Луценко.