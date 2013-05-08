9 травня центром Києва поїздити не вдасться (список вулиць)

Столична Державтоінспекція інформує, що у зв’язку з загальнодержавними та загальноміськими заходами, які відбуватимуться у центрі Києва з нагоди Дня Перемоги, згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації, 9 травня з 6-ї до 23-ї години буде перекрито рух усіх видів транспорту вулицями Хрещатик, Майдан Незалежності та Європейської площі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва.

Крім того, у зв’язку з проведенням репетиції урочистих заходів 8 травня з 16.00 до 21.00 по вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Інститутської буде перекрито рух транспорту.

Зокрема, 9 травня рух буде перекрито з 8-ї години ранку і до завершення заходів із покладання квітів на території Парку Вічної Слави на вулиці Лаврській від площі Слави до вулиці Цитадельної та на алеї Героїв Крут;

- на вулиці Хрещатик від Бессарабської площі до Європейської площі з 7-ї до 23-ї години.

Також, у разі необхідності, з 7-ї до 13-ї години перекриття руху відбудеться на наступних вулицях:

Богдана Хмельницького - від вулиці Хрещатик до Пушкінської,

Прорізній - від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської,

Інститутській - від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської,

Городецького - від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької,

Михайлівській - від вул. Хрещатик до Михайлівської площі,

Софійській - від Михайлівського провулку до вулиці Малої Житомирської,

Малій Житомирській - від вул. Софійської до Михайлівського провулку.

Столична Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт в порушення правил, а також бути гранично уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених.