В Україні стрімко зростає кількість інтернет-користувачів

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому, понад 5 млн абонентів становили домашні абоненти Інтернет, що на 23,4% більше, ніж у I кварталі 2012 року.

Довідка УНІАН. Сегмент Інтернету в Україні останній рік показує стабільне зростання числа абонентів: кількість абонентів Інтернет у 2012 році становила 5,063 млн осіб (зростання порівняно з 2011 роком на 22,1%), у 2011 році - 4,178 млн осіб (зростання на 14,1%), у 2010 році - 3,661 млн (зростання порівняно з 2009 роком на 30,9%).

За оцінкою агентства iKS-Consulting, загальна кількість абонентів широкосмугового доступу до Інтернету в Україні у 2012 році порівняно з 2011 роком зросла на 16,6% і становила понад 6,98 млн осіб.