Група хакерів вкрала $45 мільйонів за кілька годин

Міжнародна група хакерів викрала з декількох банків 45 мільйонів доларів США. Вони отримали дані про дебетові платіжні картки, і організували зняття готівки з цих карток через банкомати в 27 країнах світу, в тому числі і в Україні.

Як повідомляє DELFI, в США заарештовано сім осіб за підозрою в розкраданні з дебетових карт, випущених двома близькосхідними банками.

За інформацією американської влади, хакери, які проживали в передмісті Нью-Йорка, в жовтні 2012-го і лютому нинішнього року організували дві масштабні операції з розкрадання готівкових коштів, кожна з яких тривала всього кілька годин.

Як встановило слідство, зловмисники зламували комп'ютерну базу процесингових компаній і викрадали дані щодо тисяч дебетових карток платіжної системи Mastercard, випущених банками Об'єднаних Арабських Еміратів та Оману.

Потім ця інформація передавалася спільникам хакерів в 27 країнах, які знімали готівку через банкомати. Було встановлено, що тільки в Нью-Йорку таким способом було викрадено 2,8 млн дол.

Для отримання грошей злочинці використовували банкомати в Латвії, Естонії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Бельгії, Болгарії, Південній Африці, Домініканській республіці, Єгипті, Франції, Індонезії, Італії, Японії, Канаді, Колумбії, Росії, Великій Британії, Малайзії, Мексиці, Нідерландах, Пакистані, Румунії, Іспанії, Шрі-Ланці, Таїланді, Україні та Німеччині.