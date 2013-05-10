В Одесі вибухнула яхта: постраждала людина

В Одесі внаслідок вибуху яхти, пришвартованої до пірсу, постраждала одна людина.

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні вранці.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 10 травня об 11.51 до служби «101» міста Одеси надійшло повідомлення про те, що в районі пляжу «Отрада» на території «Чорноморського яхт-клубу» біля третього плав-пірсу південної бухти стався вибух моторної яхти.

Внаслідок вибуху знищено яхту площею 44 кв. м. На місті пригоди отримав опіки І-ІІ ступеню 30% тіла власник яхти, якого каретою швидкої допомоги доставлено до реанімаційного відділення Одеської міської лікарні №10.

У ДСНС зазначили, що ймовірна причина пригоди – вибух газоповітряної суміші.