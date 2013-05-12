На трасі Київ-Одеса Dodge протаранив Жигулі: мати і немовля загинули на місці

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС в області, власник автомобіля «Dodge Charger» зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2103, внаслідок ДТП сталося загоряння автомобіля ВАЗ, на місце події відразу ж прибули черговий караул пожежно-рятувального підрозділу м.Ульяновки та місцева пожежна команда з с.Данилова Балка, які за лічені хвилини ліквідували пожежу.

Під час зіткнення у авто перебували четверо людей: водій, його дружина та двоє малолітніх дітей – 2-х місяців і 1 рік 9 місяців, мати з немовлям одразу загинули, а батько з донькою у тяжкому стані госпіталізовані до Ульяновської центральної районної лікарні.