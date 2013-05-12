На трасі Київ-Одеса Dodge протаранив Жигулі: мати і немовля загинули на місці
10:46, 12 травня 2013Суспільство
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На Кіровоградщині в наслідок дорожно-транспортної пригоди, що сталася на 271 км автотраси Київ-Одеса постраждала родина: матір з немовлям загинули, батько з донькою у лікарні.
ДТП забрало життя матері і немовля
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС в області, власник автомобіля «Dodge Charger» зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2103, внаслідок ДТП сталося загоряння автомобіля ВАЗ, на місце події відразу ж прибули черговий караул пожежно-рятувального підрозділу м.Ульяновки та місцева пожежна команда з с.Данилова Балка, які за лічені хвилини ліквідували пожежу.
Під час зіткнення у авто перебували четверо людей: водій, його дружина та двоє малолітніх дітей – 2-х місяців і 1 рік 9 місяців, мати з немовлям одразу загинули, а батько з донькою у тяжкому стані госпіталізовані до Ульяновської центральної районної лікарні.
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