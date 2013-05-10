У ДТП в Криму постраждали 6 людей

У Криму в результаті ДТП постраждали шість чоловік, в тому числі двоє дітей.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС України в АР Крим, сьогодні, 10 травня близько першої години ночі надійшло повідомлення, що на трасі Євпаторія – Сімферополь сталося зіткнення автомобілів "ГАЗ-32213" та "Opel".

Згідно з повідомленням, внаслідок ДТП постраждали пасажири "ГАЗелі", жителі с. Уютноє: чоловік віком 35 років отримав забої голови, носа, колінного суглоба, жінка 48 років - рвані та колоті рани гомілок; чоловік 56 років - закритий перелом ребер, а також хлопчик 8-ми років отримав сильний удар м'яких тканин обличчя і дівчинка 13-ти років - рвану рану в області лівого ока. Ще одна пасажирка даного авто, жителька м. Феодосія 46-ти років, отримала струс головного мозку і рвану рану лобної області.

Усі дорослі постраждалі доставлені в приймального відділення Євпаторійської міської лікарні, діти до приймального відділення Євпаторійської дитячої лікарні.