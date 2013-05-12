Сьогодні українці зійдуться на кладовища, щоб пом'янути своїх родичів

Тиждень після Великодня в Україні традиційно називають Провідним, або Поминальним. Він закінчується Провідною неділею.

У кожного регіону з цим святом пов’язані свої звичаї, але спільним є те, що родини збираються на кладовищі, аби помолитися за близьких, які відійшли у вічність.

Існують різні назви сьогоднішнього дня (залежно від регіону): Проводи, Гробки, Дарна неділя, Могилки, Опроводи, Провідна неділя, Радониця, Радовниця, Радуниця, Родичі, Томина неділя, Хомина неділя.

Поминання родичів на Проводи — звичай ще давньоукраїнський, який отримав своє продовження і в християнському календарі.