Сьогодні українці зійдуться на кладовища, щоб пом'янути своїх родичів
12:20, 12 травня 2013Суспільство
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Сьогоднішнім днем - Провідної неділі - в Україні завершується так званий поминальний тиждень.
В Україні - Провідна неділя
Тиждень після Великодня в Україні традиційно називають Провідним, або Поминальним. Він закінчується Провідною неділею.
У кожного регіону з цим святом пов’язані свої звичаї, але спільним є те, що родини збираються на кладовищі, аби помолитися за близьких, які відійшли у вічність.
Існують різні назви сьогоднішнього дня (залежно від регіону): Проводи, Гробки, Дарна неділя, Могилки, Опроводи, Провідна неділя, Радониця, Радовниця, Радуниця, Родичі, Томина неділя, Хомина неділя.
Поминання родичів на Проводи — звичай ще давньоукраїнський, який отримав своє продовження і в християнському календарі.
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