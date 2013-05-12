Потяг на смерть збив жінку, яка йшла коліями у навушниках

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Південній залізниці, надзвичайна подія сталася на залізничному перегоні «Жовтнева – Науковий».

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група лінійного відділу. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилась 26-річна мешканка селища Високий Харківського району Харківської області.

Жінка йшла по коліях в навушниках та не відреагувала на сигнали, що подавав машиніст потягу, щоб уникнути зіткнення.

Подію зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Наразі проводиться подальша перевірка всіх обставин цієї події.