Потяг на смерть збив жінку, яка йшла коліями у навушниках

14:45, 12 травня 2013
Суспільство
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На Харківщині потяг збив на смерть жінку, яка йшла по коліях у навушниках.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Південній залізниці, надзвичайна подія сталася на залізничному перегоні «Жовтнева – Науковий».

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група лінійного відділу. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилась 26-річна мешканка селища Високий Харківського району Харківської області.

Жінка йшла по коліях в навушниках та не відреагувала на сигнали, що подавав машиніст потягу, щоб уникнути зіткнення.

Подію зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Наразі проводиться подальша перевірка всіх обставин цієї події.

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