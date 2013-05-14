Активісти закликають не купувати квартири під Києвом

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили керівник проекту «Налагодження громадського контролю за виділенням землі в Києво-Святошинському та Ірпінському регіонах» Сергій Головньов, голова правління "Громадського руху захисту зелених зон Київщини" Лаврентій Кухалейшвілі та голова ГО «Наша перспектива» Сергій Андрощук.

За словами Андрощука, зазначений Генплан захисники міста називають “програмою по знищенню зелених зон”, оскільки мова йде про забудову 8 найбільших рекреаційних зон, що наразі охоплюють 30 га. Це в тому числі облаштовані для відпочинку мешканців парки та сквери.

“Зелені зони Ірпеня - це саме той позитивний момент, який говорив про те, що Ірпінь - унікальне рекреаційне місто. І в принципі цим воно виділялося від решти міст Київщини. А тепер, відповідно до прийнятого Генплану, в центрі міста майже не залишиться зелених зон”, - наголосив він, додавши, що за 2-3 роки місто може перетворитися на один із спальних районів Києва, причому в якому не буде зони для відпочинку.

Як стверджує Кухалейшвілі, вже сьогодні місто перетворилося на суцільний будівельний майданчик, наразі там ведеться будівництво близько 150 об'єктів. Будівельний бум, за його словами, розпочався 7 років тому, коли тодішня влада почала “масово роздавати земельні ділянки на підставних осіб”. Але тоді влада залишила деякі зелені зони під рекреацію, а теперішня влада “ці останні зелені зони перевела під забудову і одним рішенням перекреслила рішення попередньої влади”, заявив активіст.

“Вже сьогодні влада говорить, що треба готуватися до подачі води по годинах. Каналізаційні системи не витримують навантажень. А якщо зараз всі ці будинки будуть вводитись, а після того ще, згідно з цим Генеральним планом, і решта зелених зон буде винищена, то місто просто стає на межу соціальної катастрофи”, - заявив Кухалейшвілі.

Більш того, як стверджують захисники міста, будівництво ведеться з порушенням санітарно-будівельних норм, тобто житлові будинки зводяться впритул один до одного.

Кухалейшвілі повідомив, що громада вже протягом двох років намагається чинити спротив забудовникам різними акціями, які дозволяє законодавство. Наразі, після затвердження Генплану, захисники підготували звернення до уряду країни, Верховної Ради, Президента та провідних політичних партій із закликом відреагувати на ситуацію. Зокрема, активісти висловили сподівання, що народні депутати не підтримають Генплан Ірпеня, коли документи буде передано їм на затвердження, або приймуть його зі змінами, що залишать зелені зони.

Також Кухалейшвілі повідомив, що підготовлено відповідні звернення до Генпрокуратури України, прокурора Київської області, прокуратури Ірпеня, зібрано підписи громадськості.

“І зараз, думаю, після свят, ми будемо не тільки направляти ці документи, а й зустрічатись з представниками прокуратури, щоб якось дати хід цьому всьому, щоб далі “відбивати” ці зелені зони”, - поінформував про подальші плани Андрощук.

Захисники звернувся і до потенційних покупців житла в Ірпені: “Не вірте в рекламу, що будете жити в лісі. Фактично у нас лісів вже не залишилось. Вони ще є, але їх вже немає, бо землю всю повиділяли, пороздавали по кілька разів, позакладали в банках. Їх повернення буде дуже тяжким. Не купуйте в нашому місті квартири. Наше місто просто знищується”, - сказав Кухалейшвілі.

Активісти звернули увагу, що проблема стосується не тільки Ірпеня, але й столиці та інших гарних міст Київщини.

“Ми хочемо, щоб Ірпінь заробляв на рекреаційному туризмі, а не на одноразовому будівництві. Забудовники - вони як таргани. Вони сьогодні знищать Ірпінь і далі підуть. Зараз вже прийнято Генплан розвитку Ворзеля, де в містечку в 6 тис. населення, де немає жодної багатоповерхівки, хочуть набудувати багатоповерхівок. Вони вже планують йти далі. Є ще Гостомель - там теж велика кількість землі...”, - зазначив Кухалейшвілі.