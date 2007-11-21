Під Києвом джип збив трьох школярок (фото)

Дівчатка йшли на уроки. 9-річна Діана потрапила під колеса, коли переходила дорогу, на двох інших дітей іномарка наїхала прямо на тротуарі.

Аварія сталася близько 8.30 в селищі Петропавловська Борщагівка на вул. Леніна, біля місцевої школи. Постраждали три школярки: дві сестри, 12-річна Юля і 6-річна Яніна, і 9-річна Діана.

Міцубісі, не зважаючи на лежачий поліцейський і знак пішохідного переходу, на швидкості вилетів на зустрічну смугу. Машина збила Діану, яка переходила дорогу. Після удару авто дівчинка знепритомніла. З черепномозковою травмою, забоями мозку і грудної клітки її відвезли в Інститут нейрохірургії.

Юлю і Яніну позашляховик наздогнав на тротуарі, куди вилетів після того, як під колеса потрапила Діана. Обидві сестри в Охматдиті з травмами, повідомили в ДАІ Київської області.

Кияни.Обоз