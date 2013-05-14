Злата Огневич пройшла у фінал Євробачення

З 16 учасників першого півфіналу у подальшу частину конкурсу пройшли десять учасників, які представляють:

Молдову (Альона Мун з піснею «O mie»),

Литву (Андрюс Появіс, «Something»),

Ірландію (Райан Долан, «Only Love Survives»),

Естонію (Біргіт Ийгемеель, «Et uus saaks alguse»),

Білорусь (Альона Ланська, «Solayoh»),

Данію (Еммілі де Форест, «Only Teardrops»),

Росію (Діна Гаріпова, «What If»),

Бельгію (Роберто Беллароза, «Love Kills»),

УКРАЇНУ (Злата Огневич, «Gravity»),

Нідерланди (Анук, «Birds»).

З конкурсу вибули одразу чотири балканських учасники: Сербія, Хорватія, Словенія, Чорногорія, - а також Кіпр та Австрія.

17 учасників другого півфіналу виступлять 16 травня. Фінал призначений на 18-е.