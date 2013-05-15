Активи банків України у квітні зросли на 1,34%

Згідно з повідомленням, загальні активи банків минулого місяця зросли на 1,01% і на 1 травня становили 1,297 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,3%, вкладення в цінні папери — 9,7%, кореспондентські рахунки в інших банках — 6,9%, дебіторська заборгованість — 5,2%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку — 4,9%, нараховані доходи до отримання - 4,2%, основні кошти і нематеріальні активи - 4,2%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 1,56% - до 985,8 млрд грн, зокрема кошти фізосіб становили 393,3 млрд грн, або 39,9%, кошти суб'єктів господарювання — 208,5 млрд грн, або 21,1%, міжбанківські кредити і депозити — 102,3 млрд грн, або 10,4%.

Капітал банків у квітні знизився на 0,06% - до 176,6 млрд грн і становив 15,2% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків зріс на 1,7% і на 1 травня становив 176,8 млрд грн.

Станом на 1 травня 2013 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один із яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в березні 2013 року зросли на 0,9% - до 1,147 трлн грн, загальні активи - на 0,6%, до 1,284 трлн грн.

У 2012 році активи банків України зросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5% до 1,268 трлн грн.