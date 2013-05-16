У Львові вшанували пам'ять радянських військових, які загинули в інших країнах
02:05, 16 травня 2013Суспільство
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З нагоди засідання Координаційної ради Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав урядів держав-учасниць СНД, яке проходить у Львові, відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченкові та до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр.».
Як передає кореспондент УНІАН, у Львові покладання квітів представниками влади та громадськості проходило під звуки пісні «Думи мої, думи мої», яку виконала заслужена академічна капела України «Трембіта», в знак вшанування пам’яті воїнів, що брали участь у бойових діях на території інших країн.
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