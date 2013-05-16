У Львові вшанували пам'ять радянських військових, які загинули в інших країнах

Як передає кореспондент УНІАН, у Львові покладання квітів представниками влади та громадськості проходило під звуки пісні «Думи мої, думи мої», яку виконала заслужена академічна капела України «Трембіта», в знак вшанування пам’яті воїнів, що брали участь у бойових діях на території інших країн.