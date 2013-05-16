Фестиваль сучасного сценічного мистецтва в «Україні»

Запрошення на презентацію Фестивалю сучасного сценічного мистецтва в «Україні»

Національний палац мистецтв «Україна»

Дата проведення презентації: 20 травня 2013 р., 20.00 год

Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 103, НПМ «Україна», Малий зал

Програма заходу:

В рамках підготовки святкування 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка відбудеться презентація фестивалю сучасних сценічних мистецтв в «Україні». Фестиваль відкриє ексклюзивна постановка Раду Поклітару.

Ідея заходу:

Фестиваль сучасних сценічних мистецтв – це довгоочікувана подія в Україні.

Театр як кожний живий організм потребує середовища для своєї життєдіяльності. Лабораторія, де вирують пристрасті та творчі пошуки, місце експерименту для молодих креативних сердець.

Національний палац мистецтв «Україна» має стати осередком творчості, який має консолідувати молодих режисерів, хореографів, виконавців, продюсерів. Так звана «Точка Зборки» українського сучасного театру та хореографії. Постійно-діючий фестиваль, який має дати поштовх для нового життя українського сучасного театру.

Мала сцена Палацу Україна - це і сцена, і лабораторія, де відбувається священнодійство народження нового українського театру. А в перспективі Велика сцена - Національний театральний фестиваль. І звичайно повернення великих українців на сцену в Україні в «Україні».

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся:

PR менеджер

Анастасія Гаврилова

Mob: 063 495 23 48

e-mail: A.gavrilova@npmu.kiev.ua

Начальник відділу інформаційного забеспечення

Анатолій Фіглюк

Mob: 097 007 66 55