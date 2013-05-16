Авіакомпанія Wizzair скасовує рейси Сімферополь - Київ

4 липня 2013 авіакомпанія Wizzair здійснить останній рейс за маршрутом Сімферополь - Київ.

За інформацією сайту авіаперевізника, припинені продажі на всі рейси між кримською столицею та Києвом, починаючи з 5 липня, повідомляє Новости Крыма.

Авіакомпанія Wizzair прийшла на ринок України влітку 2008 року. Тоді здійснювалися рейси в тому числі між Сімферополем і Києвом, а також Львовом. На початку своєї діяльності авіакомпанія пропонувала неймовірно низькі ціни на перельоти з Криму. На деякі дати квитки можна було придбати за ціною від 9 гривень.

Цього року Wizzair відкрили напрям Сімферополь - Київ з 31 березня і планували виконувати польоти до кінця жовтня. Вартість квитків становила від 250 гривень.

На даний момент авіасполучення між Сімферополем і Києвом здійснюють ще дві авіакомпанії - Міжнародні авіалінії України і AirOnix. Вартість квитка в середньому становить близько 800 грн за політ в одну сторону.