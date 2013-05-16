У Чернівцях сотні людей у вишиванках встановили рекорд України

Рекорд України "Наймасовіший герб України з людей у вишиванках" встановили сьогодні на Соборній площі Чернівців у рамках щорічної традиційної патріотичної акції «День вишиванки», яка проходить вже вп’яте поспіль.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, 680 людей у вишиваних сорочках на території всієї Соборної площі сформували тризуб, розміром 38 на 34 метри.

Як повідомив ЗМІ ініціатор рекорду, президент Студентського парламенту Буковини Віталій Смандич, для встановлення рекорду України нам потрібно було зібрати не менше 250 людей у вишиванках.

«Так вийшло, що ми перевершили цю кількість більш, ніж у два рази», - зазначив він.

Водночас, як стало відомо кореспондентові УНІАН, рекорд не був офіційно зафіксований, оскільки під час акції не були присутніми представники Книги рекордів України.

Сьогодні у рамках «Дня вишиванки» у Чернівцях оргкомітет акції подарував в одному з пологових будинків обласного центру вишиванки новонародженим 16 травня чернівчанам. Крім цього на території центрального корпусу ЧНУ ім. Ю. Федьковича відбувся фестиваль та показ вишиванок, а на території мистецького дворику Чернівецької міської ради міської ради відбулася фотовиставка "Чернівчани у вишиванках".