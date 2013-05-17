Amnesty International: Україна не здатна забезпечити права ЛГБТІ

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.

“Ми проаналізували проблематичне законодавство, яке не забезпечує належний захист, а деколи навіть і порушує права лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуальних людей (ЛГБТІ), і прийшли до висновку, що Україна не здатна забезпечити захист основних свобод осіб, які належать до ЛГБТІ-спільноти – право на свободу, на особисту недоторканність, свободу мирних зборів”, - сказала Мазур.

У свою чергу, координатор кампаній Amnesty International по Україні та Південному Кавказу Макс Такер зазначив, що нерівне ставлення до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією означає, що українське законодавство суперечить Європейській Конвенції з прав людини. Він також наголосив на тому, що в першу чергу державні посадовці повинні утримуватись від негативних заяв про представників ЛГБТІ-спільноти.

Такер також висловив переконання, що влада повинна гарантувати право на свободу зібрань всіх громадян України і, зокрема, гарантувати безпеку учасників Маршу рівності, який пройде в столиці цього місяця.

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В той же час Мазур зазначила, що Amnesty International підтримує ідею проведення Маршу рівності у Києві.

“Як правозахисна організація ми закликаємо до поваги та забезпечення права на свободу мирних зборів для усіх людей, незважаючи на їхню расу, віросповідання, стать чи сексуальну орієнтацію. Ми підтримуємо Марш рівності, який пройде 25 травня цього року. Українська влада повинна не забороняти цей марш і дозволити відбутись йому у форматі, запланованому організаторами, та забезпечити безпеку учасників маршу”, - наголосила Мазур.

Як повідомляв УНІАН, організаційний комітет гей-форуму "КиївПрайд2013" подав заявку в Київську міську державну адміністрацію на проведення Маршу рівності 25 травня.