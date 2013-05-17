S&P прогнозує скорочення золотовалютних резервів України

Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

«Ми чекаємо, що офіційні валютні резерви України продовжуватимуть скорочуватися і досягнуть рівня, що забезпечить виплати за рахунками поточних операцій протягом приблизно двох місяців і погашення менш ніж 30% короткострокового зовнішнього боргу в 2013 р., і залишаться на цьому низькому рівні, якщо не буде знайдено джерела довгострокового фінансування або якщо не покращаться показники рахунку поточних операцій», - зазначили в агентстві.

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На думку аналітиків S&P, до цього моменту уряд користувався перевагами значного рівня ліквідності на світових ринках капіталу, покриваючи свої потреби у фінансуванні за рахунок міжнародних запозичень. «Однак, на наш погляд, сприятлива кон'юнктура може виявитися нестійкою, що приведе до подальшого посилення тиску на показники зовнішнього фінансування країни. За нашими оцінками, на даний момент уряд забезпечив фінансування для покриття приблизно половини потреб в іноземній валюті на 2013 г.», - повідомили в агентстві.

Такий прогноз складено незважаючи на те, що оперативні дані Державної служби статистики свідчать про зростання резервів на 2,06% - до 25,238 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, золотовалютні резерви Національного банку України в квітні, за оперативними даними, збільшилися на 2,06%, або на 509 млн. дол., і на 1 травня становили 25,238 млрд дол. З початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 2,82%, або на 692 млн. дол.

Разом з тим, сьогодні, 16 травня, Standard & Poor's підтвердило довгострокові й короткострокові суверенні рейтинги України на рівні "B/B" з негативним прогнозом, пов'язаним з політичною невизначеністю і проблемами фінансового сектору.