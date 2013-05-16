Золотовалютні резерви НБУ у квітні зросли

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) у квітні, за оперативними даними, збільшилися на 2,06%, або на 509 млн дол., і на 1 травня становили 25,238 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 2,82%, або на 692 млн дол.

Як повідомляється, резерви в іноземній валюті на 1 травня становили 23,465 млрд дол., резервна позиція у МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 62,45 млн дол., золото – 1,710 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в березні поточного року зросли на 0,1% - до 24,7 млрд дол., у лютому - на 0,2%, до 24,710 млрд дол., у січні - на 0,4%, до 24,652 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ у 2012 році скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).