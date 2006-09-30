Мороз не підпише заборону на підвищення комунальних тарифів

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що народні депутати порушили Конституцію України, подолавши вето Президента на закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на другому етапі ХІІ з’їзду Соціалістичної партії України в Києві.

Він пояснив, що йдеться про порушення рішень Конституційного Суду в частині того, що не є компетенцією Верховної Ради питання про тарифи на житлово-комунальні послуги, газ, оскільки це є компетенцією місцевих органів влади. За його словами, «я не маю права його підписувати».

Він зазначив, що «позавчора Президент України» звернувся до нього як голови ВР з тим, щоб цей закон він підписав і направив на підпис до нього. О.МОРОЗ наголосив, що це рідкісний випадок, коли Президент звертається з такою пропозицією. «Думаєте, вони дбають про соціальний захист населення. Та ні. Вони хочуть розіграти ще один конфлікт», - заявив з цього приводу О.МОРОЗ.

Він підкреслив, що не буде підписувати даний закон, оскільки надійшли висновки профільних комітетів парламенту про те, що подолання вето відбулося без фінансових висновків Кабінету Міністрів України, без фінансового обгрунтування необхідності його прийняття.

О.МОРОЗ зазначив, що він розуміє, що складеться ситуація, коли опозиція «почне шельмувати соціалістів щодо захисту людей». О.МОРОЗ наголосив, що всі ці дії відбуваються з однією метою – посварити різні гілки влади, і «на тому хтось виграє». Голова ВР підкреслив, що парламент змусить уряд зменшити тарифи на газ та житлово-комунальні послуги, але розуміє, що в ситуації, коли втричі піднято ціну на газ, тарифи не можуть залишатися на колишньому рівні.

В той же час О.МОРОЗ відзначає необхідність соціального захисту населення у зв’язку із підвищенням тарифів.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 22 вересня подолала вето Президента на закон про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Президент заявив, що підпише цей закон про мораторій і бажає уряду його виконати.

Разом з тим на розширеному засіданні Кабміну 28 вересня віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК, звертаючись до присутнього на засіданні О.МОРОЗА, заявив, що Кабмін закликає Верховну Раду відмінити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

За його словами, на реалізацію цього необхідно 7,8 млрд. гривень, яких у державному бюджеті немає.