У Київській адміністрації шукають зручні для гей-маршу вулиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Марина Хонда, коментуючи подану в міськдержадміністрацію заявку організаційного комітету гей-форуму "КиївПрайд2013" про проведення 25 травня Маршу рівності.

За словами Хонди, організатори цього маршу хочуть провести заходи на вулиці Велика Васильківська, але оскільки там проходитиме велопробіг у рамках програми святкування Дня Києва, міська влада не може погодитись на це місце і взагалі пропонує призначити інший день для проведення маршу. В заявці вказано близько 500 учасників Маршу рівності.

Як підкреслила Хонда, наразі подано 6 заявок від громадян, релігійних організацій та інших об’єднань, які налаштовані агресивно щодо проведення гей-параду в столиці. Вони заявили про участь у своїх заходах більше 30 тисяч осіб, і, як звернула увагу Хонда, попереду цілий тиждень, тобто прогнозується, що кількість противників гей-параду зросте.

Незважаючи на все це, міська влада продовжує вести переговори з організаторами маршу, пропонуючи різні варіанти і щодо місця проведення, і щодо дати.

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“Ми розуміємо, що є велика кількість противників, і ми повинні забезпечити порядок і безпеку учасників маршу і взагалі всіх людей, які святкуватимуть День Києва та День столиці. Тому, якщо ми не зможемо переконати організаторів vаршу змінити свою позицію, нам доведеться звернутись до суду і взагалі заборонити проведення 25-26 травня масових заходів будь-яких організацій та партій”, - сказала Хонда.

За її словами, на початку наступного тижня остаточно буде зрозуміло, як діятиме міська влада.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня стало відомо, що організаційний комітет гей-форуму "КиївПрайд2013" подав заявку в КМДА на проведення Маршу рівності 25 травня. Кількість учасників маршу у повідомленні організаторів не вказана.