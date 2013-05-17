Асоціація з ЄС стане стимулом для української економіки – експерт

Крім того, режим вільної торгівлі з ЄС призведе до того, що іноземні компанії будуть інвестувати кошти у створення своїх виробництв на території України для спрощення доступу на європейські ринки.

Таку думку висловив Олег Устенко, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера, коментуючи рекомендацію Єврокомісії підписати з Україною угоду про асоціацію.

На думку експерта, навіть без урахування створення зони вільної торгівлі з ЄС, створення якої передбачено угодою, його реалізація призведе до істотних інституціональних поліпшень, що покращить інвестиційний клімат в нашій країні.

«Від угоди про асоціацію я очікую не тільки зміни торговельного режиму. Це в значній мірі інституційні зміни, які передбачаються в неторговельній частині угоди. Вони повинні мати серйозний ефект для української економіки. Інституційні зміни однозначно будуть позитивно відбиватися на інвестиційному кліматі», – сказав Олег Устенко.

Говорячи безпосередньо про вигоди від створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС, експерт особливо відзначив той факт, що багато країн, у яких зараз немає вільного доступу на європейський ринок, будуть зацікавлені створювати виробництва на території України.

«Від режиму вільної торгівлі з ЄС я очікую додаткового припливу зарубіжних інвестицій в Україну. У першу чергу це стосується тих виробників, які зацікавлені в роботі на європейському ринку. Україна має всі шанси стати свого роду містком між Китаєм і Європою – їх продукція буде мати українське походження, а не китайське. Відповідно буде підпадати під режим вільної торгівлі. Не виключаю, що частину своїх виробництв до нас можуть перенести росіяни. Частина виробництв може бути перенесена з території східноєвропейських країн-учасниць ЄС в нашу країну. У такому випадку, завдяки більш дешевій українській робочій силі, європейські виробники отримають додаткові конкурентні переваги», – вважає Устенко.

Говорячи про обсяги потенційних зарубіжних інвестицій, експерт сказав, що це «як мінімум сотні мільйонів доларів».

Нагадаємо, 15 травня поточного року Європейська комісія схвалила проект рішення Ради ЄС про підписання Угоди про асоціацію з Україною. Документ містить не тільки політичну складову, але також передбачає створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС.