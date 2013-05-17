Чоловік Ангели Меркель приїхав до Полтави на конференцію

Про це УНІАН повідомили в Полтавському педагогічному університеті ім. Короленка, де 16-18 травня відбувається конференція.

За їх даними, участь у конференції беруть понад 100 науковців з 10 країн світу.

У рамках конференції проводиться науковий форум, присвячений 150-й річниці з дня народження Володимира Вернадського.

Даний захід відбудеться під патронатом Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні, Полтавської обласної державної адміністрації та Національної академії наук України.