Чоловік Ангели Меркель приїхав до Полтави на конференцію
21:38, 17 травня 2013Суспільство
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Чоловік Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, професор Берлінського університету імені Гумбольдта Йоахим Зауер приїхав до Полтави для участі в міжнародній конференції «Хімія і мир», присвяченій Вернадському.
Професор Йоахим Зауер / Фото chemistry4future.com
Про це УНІАН повідомили в Полтавському педагогічному університеті ім. Короленка, де 16-18 травня відбувається конференція.
За їх даними, участь у конференції беруть понад 100 науковців з 10 країн світу.
У рамках конференції проводиться науковий форум, присвячений 150-й річниці з дня народження Володимира Вернадського.
Даний захід відбудеться під патронатом Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні, Полтавської обласної державної адміністрації та Національної академії наук України.
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