У ВР опозиціонери обізвали більшість «ідіотами»

У Верховній Раді виникла суперечка через не голосування парламентською більшістю за постанову про відзначення 150-річчя академіка Вернадського.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову “про відзначення 150-річчя з дня народження Володимира Вернадського” проголосувало лише 210 (при необхідних 226 — УНІАН) із 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього голосування, яке не підтримали фракції Партія регіонів та КПУ, народні депутати із опозиції почали скандувати: “Ідіоти!”.

Народний депутат України Ірина Геращенко (фракція “УДАР”) назвала дивною позицію парламентської більшості, коли не голосують за вшанування видатного вченого Вернадського. Вона підкреслила, що не можна не підтримувати важливі рішення тільки тому, що не подобається автор проекту постанови (автором цього проекту є Володимир Яворівський із фракції “Батьківщина”).

У той же час народний депутат з фракції Партії регіонів Ганна Герман підкреслила, що сталася прикра помилка і депутати фракції не почули, за яку постанову йде голосування. У свою чергу народний депутат Яворівський підкреслив, що жестикуляція Михайлом Чечетовим (фракція Партії регіонів) нагадує ситуацію, що він “косить трин-траву”.

Також ВР не підтримала проекту постанови про відзначення подвигу героїв бою під Крутами. За дане рішення проголосувало лише 168 (при необхідних 226 — УНІАН) народних депутатів.

Голова ВР Рибак пообіцяв, що поставить на переголосування ці постанови.