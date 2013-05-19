Кагаловський передав журналістам, що пішли з ТВі, контрольний пакет своїх акцій

Про це йдеться в прес-релізі, переданому УНІАН.

У повідомленні зазначається, що сьогодні, 19 травня, на прес-конференції в Києві відбулося підписання угоди між Кагаловським, який продовжує вважати себе власником телеканалу ТВі, та колишніми журналістами та іншими співробітниками каналу. Умови угоди визначають основні принципи, керуючись якими, журналісти фактично отримують повний контроль над виробничими потужностями телеканалу, на якому вони працювали, студійним, знімальним, іншим телевізійним обладнанням тощо.

У прес-релізі йдеться, що структура діяльності телеканалу ТВі ґрунтується на двох основних компаніях: ТОВ «ТРК «ТелеРадіоСвіт», яка має супутникову ліцензію із строком дії до кінця 2014 року, та ТОВ «Інтерпрофіт», який володіє всім необхідним для виробництва програм обладнанням.

Обидві компанії, заявляє Кагаловський, належать йому через низку підконтрольних структур, він їх ніколи і нікому не передавав, а отже не має обмежень у розпорядженні ними. І контрольний пакет в обох компаніях безоплатно передається журналістам та інших творчим працівникам каналу.

Узгоджено, що Кагаловський передає журналістам 59% в ТОВ «Інтерпрофіт», а також 59% в ТОВ «Медіа Інфо», яка на 100% володіє Телерадіокомпанією «ТелеРадіоСвіт».

Для цього впродовж найближчих днів будуть укладені індивідуальні угоди з кожним з творчих працівників каналу.

Також узгоджено оформити всі актуальні питання незалежності діяльності журналістів, зокрема, підписання редакційної угоди з власником, складення редакційного статуту та створення ефективної редакційної ради, більшість якої мають становити люди, делеговані саме журналістами. Фінансування діяльності компаній, як і раніше, бере на себе Кагаловський відповідно до узгоджених бюджетів, зазначається в релізі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні на ТВі виник корпоративний конфлікт у зв’язку з оголошенням про зміну власника телеканалу.

23 квітня на офіційному сайті ТВі з’явилось повідомлення про призначення гендиректором телеканалу Артема Шевченка, який змінив попереднього керівника Наталію Катеринчук.

Також, згідно з повідомленням, новим інвестором каналу став американський бізнесмен Олександр Альтман.

Водночас Катеринчук спростувала інформацію про зміну керівництва каналу, а власник ТВі Кагаловський заявив про рейдерське захоплення каналу «за допомогою силових структур». Він також спростував відомості про продаж каналу та звинуватив Альтмана у підробці довіреності його компанії. Журналістів телеканалу про ці зміни офіційно не повідомили.

На знак протесту частина журналістів телеканалу ТВі оголосили страйк, а пізніше прийняли рішення піти з каналу.