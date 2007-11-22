Експерти розглядають 4 версії аварії на шахті ім. Засядька

Експерти розглядають чотири версії аварії на шахті ім. О.Засядька в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ.

Існує «версія про те, що стався раптовий викид величезної кількості газу, який спровокував вибух газоповітряної суміші», - сказав С.Тулуб.

При цьому він доповнив, що «в кожній версії є кілька крапок».

За словами міністра, як найбільш ймовірну версію експерти розглядають вибух у 14-му західному відкатному штреку.

С.ТУЛУБ також повідомив, що до моменту вибуху газова обстановка в шахті була «рівною». «Газова обстановка в шахті до аварії була рівна і постійна. Не було змін тимчасових або несподіваних у газовій ситуації, і лише в момент аварії був сплеск», - сказав міністр і уточнив, що до аварії «датчики показували допустиму концентрацію газу – не більше 1,3%».