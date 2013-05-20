У Криму екс-військового, що продав держтаємницю, посадили на 10 років

Залізничний райсуд Сімферополя засудив помічника начальника штабу - голову відділу захисту таємної інформації Сакської авіабригади ВМС України, якого обвинувачували у продажу секретної інформації представникам іноземної держави, до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

"Зрадника було затримано в 2012 році співробітниками Управління військової контррозвідки СБУ в Криму, при ньому виявлено 10 тис. грн, за ці гроші він продав секретні дані. За злочинні дії проти безпеки країни військовослужбовця засуджено на 10 років позбавлення волі, його позбавлено військового звання і права протягом трьох років обіймати посади, пов'язані з доступом до державної таємниці", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць наглядове відомство не надає.