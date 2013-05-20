У 2013 році виробництво легкових авто в Україні скоротилося на 71%

Порівняно з квітнем 2012 року випуск легкових автомобілів минулого місяця впав на 55,4% - до 2,9 тис. одиниць.

У січні-квітні 2013 року також скоротилося виробництво вантажних автомобілів відносно січня-квітня 2012 року на 64% - до 418 одиниць.

При цьому в квітні поточного року виробництво вантажних автомобілів скоротилося в порівнянні з квітнем минулого року на 51,1% - до 108 одиниць.

На тему: Виробництво автомобілів в Україні скоротилося наполовину

Довідка: Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. При цьому виробництво вантажних автомобілів торік скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів впав на 14,4% - до 3 206 одиниць.