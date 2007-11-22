У зіткненні Фольксвагена с КамАЗом загинули двоє людей

В Єнакієвому (Донецька область) в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей, зокрема громадянин Німеччини.

Як повідомили УНІАН у Головному облуправлінні МНС, о 21.20 в середу від диспетчера швидкої медичної допомоги на пульт оперативно-диспетчерської служби управління МНС в Єнакієвому надійшло повідомлення про ДТП на 483-му кілометрі траси Знам’янка-Луганськ-Ізваріно. На місце було направлене відділення рятувальників. Вони встановили, що зіткнулися два автомобілі - мікроавтобус "Фольксваген" і вантажівка "КамАЗ". В результаті аварії загинули водій мікроавтобуса, 1949 р.н., громадянин Німеччини, а також його пасажир, анкетні дані якого встановлюються.

Рятувальники МНС за допомогою гідравлічного інструменту розрізали корпус мікроавтобуса і витягнули тіла загиблих.

Водій і пасажир вантажівки одержали легкі травми. Водій був госпіталізований.

Причини і обставини ДТП розслідуються.