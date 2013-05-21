На Донеччині під час уроків загорілася школа

У загальноосвітній школі №12 міста Слов'янська Донецької області пожежники оперативно ліквідували пожежу, близько 500 чоловік самостійно вийшли з будівлі школи.

Як повідомили УНІАН сьогодні в Центрі пропаганди Головного управління Держслужби з питань надзвичайних ситуацій в Донецькій області, вчора, 20 травня, під час уроків у загальноосвітній школі № 12, розташованій по бульвару Пушкіна, виникла пожежа на горищі будівлі. Вогнем були пошкоджені старі віконні рами, які зберігалися на горищі.

430 учнів і 30 співробітників школи вийшли з будівлі самостійно.

Пожежу було оперативно ліквідовано, причина пожежі і матеріальна шкода в даний час встановлюються.

Станом на сьогоднішній день, 21 травня, школа працює в звичайному режимі.

Від Головного управління Держслужби з питань надзвичайних ситуацій в Донецькій області залучалися 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.