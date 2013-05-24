Посол ЄС сьогодні буде в Донецьку (програма перебування)

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

Головна мета візиту полягає у відкритті нового Інформаційного центру ЄС у Донецькому державному університеті. Після офіційного відкриття центру Томбінський виступить перед студентами університету та обговорить з ними поточні питання двосторонніх відносин між Україною та ЄС. Зокрема, йтиметься про питання, пов’язані з Угодою про асоціацію та тими перевагами, які вона може дати українським громадянам. Томбінський також візьме участь у врученні нагород переможцям конкурсу «Євродебати».

Крім того, посол Томбінський зустрінеться з представниками місцевої та регіональної влади, зокрема - головою Донецької обласної ради Андрієм Шишацьким. Він відвідає низку проектів, які були профінансовані Європейським Союзом та здійснюються в Донецьку та Донецькій області. Програма його візиту також включить у себе зустріч із групою молодих громадян ЄС, які працюють волонтерами, здійснюючи соціальні та освітні проекти в Донецьку.

Також посол Томбінський дасть інтерв’ю щоденній газеті «Донецкие новости».