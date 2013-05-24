Приватбанк зробить кредити для бізнесменів дешевшими і доступнішими (відео)

Він дає бізнесменам доступ до кредитних ресурів - під 4% річних. А це - середньоєвропейська ставка, йдеться в сюжеті програми "Сніданок" на телеканалі 1+1, повідомляє ТСН.

Банк стає гарантом того, що покупець в майбутньому заплатить продавцеві за товар у встановлений термін. Ця система може працювати у більш ніж половині платежів по країні.

"Вартість кредитних ресурсів, вартість для кінцевих споживачів стане нижчою, вони стануть більш доступними, буде відкрито більшу кількість проектів, ніж могло бути відкрито, коли вартість кредитів була 20-25%", - зазначив голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.