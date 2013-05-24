Біля Судака затонув катер, є загиблі

23 травня в м.Судак затонув катер «Прогрес» у бухті Гравійній в районі мису Меганом.

Рятувальники встановили, що всього в катері перебувало 5 чоловіків. В результаті відмови двигуна, він різко почав набирати воду і затонув. В результаті події 4 чоловікам вдалося врятуватися і самостійно дістатися до берега. Медичної допомоги вони не потребували, повідомляє прес-служба ДСНС Криму.

Ще один пасажир катеру, чоловік 1956 року народження загинув. Відділенням гірської пошуково-рятувальної частини його труп був витягнутий з води і доставлено до найближчого берега.

В даний час проводяться заходи з транспортування тіла загиблого, яке ускладнене прибережною важкодоступною скельною місцевістю і хвилюванням моря 4 бали. Глибина моря в місці події складає 40 метрів, відстань до берега 2 км. Транспортною прокуратурою вирішується питання про транспортування судна до берега.