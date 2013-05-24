Київщина отримає 300 млн грн іноземних інвестицій

У ході роботи міжнародного форуму керівників регіонів-партнерів Київської області «Партнерство. Інтеграція. Інвестиції», який проходив у столиці вчора, Київщина уклала п’ять міжнародних угод на залучення 300 млн грн іноземних інвестицій та чотири угоди про соціально-економічну співпрацю з регіонами Польщі, В’єтнаму, Китаю та Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Як зазначили у прес-службі, коментуючи результати форуму, голова КОДА Анатолій Присяжнюк зазначив, що перші результати співпраці з іноземними партнерами в області відчують уже за 2-3 роки.

За його словами, в 2010-2013 роках на Київщині вдалося створити сприятливий клімат для вітчизняних і іноземних інвесторів. Завдяки цьому в області відкрито 512 сучасних промислових і сільськогосподарських підприємств.

Крім того, Київщина започаткувала тісну регіональну співпрацю більш як з 30 регіонами країн світу в торговельно-економічній, науково-технічній та культурній сферах, у результаті чого на території області працюють близько 110 провідних іноземних компаній.

Водночас Присяжнюк зазначив, що Київщина має набагато більший потенціал і могла по праву претендувати на звання регіону з найвищими показниками легкості ведення бізнесу. Зокрема, представники Китаю, які брали участь у форумі, вбачають можливості реалізації спільних проектів в галузях будівництва, автомобілебудування та сільського господарства на території столичного регіону.