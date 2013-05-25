Оприлюднено імена лауреатів премії «Українська книжка року»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний указ № 308/2013 Президент підписав сьогодні, 25 травня.

Так, у номінації «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» премію Президента України присуджено поетичній збірці лауреата шевченківської премії Леоніда Череватенка «Закляте залізо», яка вийшла друком у видавництві «Часопис «Дух і Літера».

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Український дослідник Олександр Пошивайло та Національний музей-заповідник українського гончарства стали лауреатами у номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» за видання, присвячене найбільшій і найкоштовнішій у світі колекції глиняних мальованих мисок, виготовлених гончарами містечка Опішного.

Президентську премію за найбільше сприяння у вихованні підростаючого покоління присуджено науковцям Петрові Сасу з України та Гене Кіркєне з Литовської Республіки, а також видавництву «Балтія-друк» за книжку «Хотинська битва 1621 - битва за Центральну Європу».

Глава держави переконаний, що названі книжкові видання вагомо сприятимуть розвиткові культури і мистецтв в Україні, формуванню інтелектуальності, моральності та патріотизму українського народу, особливо серед дітей та молоді.

«Лауреати премії - автори видання та видавець - отримують передбачену чинним законодавством винагороду», - зазначили в прес-службі.