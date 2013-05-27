Боротьба за туристів в Україні перетворюється на конкурентну «війну» (відео)

В Україні розпочинається літній сезон відпусток 2013 року. Розслаблятися українським туристам не радять. Про пастки й небезпеки літнього сезону йдеться в сюжеті ТСН.

В асоціації туроператорів кажуть, що конкуренція у цьому році шалено підвищилася. Тому що український турист – збіднів. Тому якщо компанія пропонує дешеві тури, то починається відвертий демпінг, щоб перед початком сезону компанії-конкуренти могли заробити хоч щось. Вони демпінгують та пропонують надзвичайно дешевий відпочинок і цим піддають ризику туриста. А деякі, аби заробити на зубожілому українському ринку піднімають ціни — на прикладі дорогих турів це особливо помітно.

Конкурентна боротьба на ринку загострюється. Початок минулого тижня вибухнув новиною про банкрутство великого туроператора. Близько трьох тисяч людей, за інформацією кількох видань, втратили гроші і не полетіли на відпочинок. Ще півтори тисячі - лишилися розкиданими по всьому світові. Проте інформація про його банкрутство не підтвердилася. Генеральний директор цього туроператора каже, що їх просто хотіли знищити. Невідомі зламали захист серверів компанії і зникли всі бази даних. У той самий час, поки сервери компанії порожніли, на кількох великих інформаційних ресурсах з'явилася новина про те, що компанія – на грані банкрутства, її борги сягають 10 мільйонів. Таким чином зловмисники хотіли захопити ринок цієї компанії.

У випадку несподіваного банкрутства туристичної компанії, людям довелося б просто ночувати в аеропорту і повертатися додому за власний рахунок. Україна – єдина у Європі країна, де туриста не страхують від ризику банкрутства туроператора. Перемовини щодо обов'язкового страхування тривають вже досить давно. Результату – немає.

Перестраховуватися туристам нині пропонують самостійно. Радять ще вдома пересвідчуватися, що грошей, які вони беруть із собою, вистачить на квиток додому.

Кажуть, в Україні немає прецедентів відшкодування туристам у судовому порядку їхніх витрат після банкрутства туроператора. Більшість збанкрутілих фірм змінили вивіски та продовжують діяльність. Із трьох сотень операторів, які нині працюють на українському ринку, невиправдано ризикують, за оцінкою експертів, щонайменше кілька десятків. А нинішня конкурентна війна на знищення посилює небезпеку для мандрівників удвічі.