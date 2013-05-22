В Україні створили чорний список недобросовісних туристів

Основна причина - відмови від туру в останній момент і неповна проплата туру. Бувають з боку туристів і справжні безумства, наприклад, кип'ятіння води в паризьких умивальниках. На сайті одного з видань з туризму є розділ "Проблемні туристи", повідомляє Вести.

За 2013-й і 2012 роки там всього 11 осіб. Номер четвертий, Ларису Коваленко з Дніпропетровська, внесла туди фірма Soling - за поїздку в Шрі-Ланку і ОАЕ в грудні. "Вона була моєю клієнткою з 1991 року, стала подругою, разом ходили на пляж, в театр, - каже директор агентства Ірина Майорова. - У грудні вона захотіла в Шрі-Ланку, плюс ОАЕ. На ці 17 днів вона спочатку замовила найдешевші готелі , вийшло $ 5400 за сім'ю. Але потім вона замовила готелі дорожче, ціна стала $ 7400 ". Ірина отримала "добро" на броню готелів.

"Моя комісія при цьому - $ 400, але я сказала, що візьму $ 100, в подяку за позичені на операцію сина гроші", - додає Ірина. Але після відпустки туристка-подруга так і не донесла 5 тис. грн боргу і $ 100 комісійних. Чоловік спочатку подякував за відпочинок, але вона через кілька днів зателефонувала з криками: "Не могла мені сказати, що на Шрі-Ланці нічого робити? Не дзвони, грошей не побачиш", - згадує директор турфірми.

"Якщо до нас приходять незнайомі люди, перевіряємо, чи немає їх у базі", - каже Ольга Очеретине, менеджер турфірми "Прем'єр-тур". - Самі вписали туди за п'ять років одну людину. Він відмовився від туру за два дні до вильоту, ми "влетіли" на $ 1400. Відмовляємо під приводом, що немає путівок ".

"Єдиних списків недобросовісних клієнтів немає, тому що немає стандарту, за яким можна було б формувати, - пояснює Юлія Олійник, спікер Асоціації лідерів турбізнесу. - Окремі туроператори можуть це робити для себе. І не продавати путівку людині в майбутньому. А туристи різні. Була колись історія: людину відправили в п'ятизірковий готель, а він з примусом, картоплею та цибулею варив їжу в номері, поки не влаштував пожежу ".