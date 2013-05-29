Намет журналістів прибрали з-під стін МВС (фото)

Адвокат побитої 18 травня журналістки “5 Каналу” Ольги Сніцарчук Вікторія Кіріна вважає, що наразі Міністерство внутрішніх справ не затягує розслідування справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам біля приміщення МВС, де рухом “Стоп Цензурі” встановлено тимчасовий інформаційний центр, який нагадує правоохоронцям про їх обов’язок якомога швидше розслідувати обставини нападу на журналістів.

“На сьогодні досудове розслідування проводиться саме по перешкоджанню журналістській діяльності. Ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб залучити максимальну кількість свідків. На сьогодні у нас немає підстав стверджувати, що досудове розслідування за фактом перешкоджання журналістській діяльності затягується, але ми будемо наполягати, щоб всі матеріали були передані до суду в розумні строки», - сказала Кіріна. Вона зауважила, що сторона захисту також оскаржуватиме рішення суду щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному у побитті журналістів Вадиму Тітушку, якого було звільнено з-під арешту під заставу. Також Кіріна підкреслила, що захист буде контролювати, щоб не було затягування у розслідуванні справи.

У свою чергу активістка руху “Стоп цензурі!” Наталя Соколенко зазначила, що сьогодні представники зазначено руху знімають намет під МВС. “Ми вважаємо, що 10 днів було достатньо, щоб міністр внутрішніх справ зробив рішучі дії за розкриття злочину і затримання всіх винних. Але ми думаємо, що рішення по цій справі приймаються не тут (в МВС) тому ми знімаємо намет і переносимо його в інше місце, в яке саме - подумаємо”, - сказала Соколенко. При цьому від імені активістів руху вона запевнила, що якщо вимоги журналістів не будуть виконані, “ми гарантуємо, що будемо продовжувати акцію протесту з наметами, з іншими предметами”. Також представники руху “Стоп цензурі!” оголосили вимогу від МВС ефективно розслідувати справу про побиття та перешкоджання професійній діяльності журналістів, оприлюднити результати службової перевірки, а також порушити кримінальну справу щодо працівників МВС, які проігнорували злочинний напад на журналістів. Крім того, учасники руху вимагають від Адміністрації Президента негайно скликати міжвідомчу робочу групу та запросити на його засідання міністра МВС Віталія Захарченка та генерального прокурора Віктора Пшонку.

Також журналісти вимагають від Президента України Віктора Януковича, як гаранта свободи слова, публічної реакції на зухвалий випадок нападу на журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа Владислава Соделя, які знімали бійку.

"На нас напали близько 10 чоловік у спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били "свободівців", і їм це категорично не сподобалося", - розповів фотограф. Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. У подальшому дії нападаючого були перекваліфіковані в хуліганство. 21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті журналістів “5 каналу” Сніцарчук і газети «КоммерсантЪ» Соделя під час масової акції в Києві 18 травня. 22 травня суд відпустив затриманого Вадима Тітушка під заставу, хоча міністр МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція добиватиметься арешту підозрюваного.