Moody's підтвердило негативний прогноз для банківської системи України

Про це агентство повідомляє у звіті, опублікованому на офіційному сайті.

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"Прогноз відображає очікування рейтингового агентства, що українські банки продовжать працювати в складному економічному середовищі, внаслідок чого якість їх активів залишиться дуже низькою. Прогноз також відображає очікування Moody's щодо низької рентабельності та жорстких умов фінансування в 2013 році», - йдеться в звіті.

Як вважають експерти агентства, протягом найближчих 12-18 місяців операційне середовище для українських банків залишатиметься негативним. Це зумовлено низькими очікуваннями щодо зростання економіки з урахуванням зростання ВВП у 2012 році лише на 0,2% за рахунок зниження зовнішнього попиту на ключові експортні товари України, зокрема на метал.

З урахуванням цього агентство прогнозує, що якість активів українських банків залишатиметься низькою, і проблемна заборгованість за кредитами у 2013 році залишатиметься на рівні 2012 року, близько 35% усіх кредитів, під впливом низьких цін на експорт і нерухомість. За оцінками експертів агентства, резерви під втрати за кредитами покривають лише близько 40% усієї проблемної заборгованості (включаючи реструктуровану) на кінець 2012 року, чого недостатньо для покриття можливих втрат за кредитами.

«Банки будуть в основному прибутковими у 2013 році, але їх надходження знижуватимуться за рахунок резервування за кредитами, зниження маржі і обмежених можливостей щодо зниження собівартості процесів. Чиста відсоткова маржа знизилася до 4,5% у 2012 р. з 5,3% у 2011 році, і Moody's очікує на продовження негативного тренда у 2013-му», - зазначається у звіті.

Також агентство відзначає, що рівень довіри вкладників був нестійким у минулому. Незважаючи на постійне зростання депозитів останніми роками, у 2012 році це зростання сповільнилося, і Moody's очікує на продовження такого тренду у 2013-му. «Підвищення ризиків, пов'язаних з поточними рахунками, і невизначеність щодо стабільності національної валюти негативно впливатимуть на довіру вкладників. До того ж, негативне економічне середовище і зниження доступу до кредитів можуть змусити компанії забрати свої кошти з банків», - повідомляється у звіті агентства.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до B3 з B2, прогноз негативний. Рейтинг було знижено через перегляд у бік зниження інституційної стійкості України, через нестачу зовнішньої ліквідності, що призвело до збільшення валютних ризиків, а також через погіршення економічного прогнозу щодо Україні.