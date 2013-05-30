Moody’s: Девальвація гривні до кінця року може становити 10-15%

Про це йдеться у прогнозі рейтингового агентства, оприлюдненому на корпоративному сайті.

«Прогноз відображає наші очікування того, що українські банки продовжуватимуть працювати у складних економічних умовах, через що якість активів і прибутковість залишаться дуже слабкими. При цьому наш прогноз враховує ослаблення курсу національної валюти у 2013 році на 10-15%», - зазначається у повідомленні Moody’s.

В агентстві також очікують на те, що зростання ВВП України за підсумками року буде також незначним. «Ми також визнаємо тенденцію до зростання дефіциту рахунку поточних операцій і швидкого виснаження валютних резервів», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Moody's Investors Service підтвердило прогноз для банківської системи України на негативному рівні, незмінному з жовтня 2003 року. Прогноз відображає очікування рейтингового агентства, що українські банки продовжать працювати у складному економічному середовищі, через що якість їх активів залишиться дуже низькою. Прогноз також відображає очікування Moody's щодо низької рентабельності і жорстких умов фінансування у 2013 році.